Абрамченко заявила, что дефицита яиц нет и цены пойдут на спад

Дефицита яиц на российском рынке нет и не будет, цены на них стабилизируются после спада «предновогодней волны», заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сказала она в интервью РИА Новости.

Вице-премьер сравнила ажиотаж по поводу яиц с повышенным спросом на гречку, сахар и подсолнечное масло в период пандемии коронавируса.

«Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 миллиарда штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 миллионов штук», — объяснила Абрамченко.