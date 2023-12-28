Абрамченко заявила, что дефицита яиц нет и цены пойдут на спад

Дефицита яиц на российском рынке нет и не будет, цены на них
стабилизируются после спада «предновогодней волны», заявила вице-премьер
Виктория Абрамченко.
«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер,
баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более
чем полностью обеспечен яйцом», — сказала она в интервью РИА Новости.
Вице-премьер сравнила ажиотаж по поводу яиц с повышенным
спросом на гречку, сахар и подсолнечное масло в период пандемии коронавируса.
«Существенно выросло потребление — по статистическим данным,
более чем на 1,8 миллиарда штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в
этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700
миллионов штук», — объяснила Абрамченко.