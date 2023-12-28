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Абрамченко заявила, что дефицита яиц нет и цены пойдут на спад

Источник:
РИА Новости
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Куриные яйца
Фото: © Sibnet.ru

Дефицита яиц на российском рынке нет и не будет, цены на них стабилизируются после спада «предновогодней волны», заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сказала она в интервью РИА Новости.

Вице-премьер сравнила ажиотаж по поводу яиц с повышенным спросом на гречку, сахар и подсолнечное масло в период пандемии коронавируса.

«Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 миллиарда штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 миллионов штук», — объяснила Абрамченко.

 

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Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.