Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» вышел в прокат

Анимационный фильм «Три Богатыря и Пуп Земли» стал единственной перспективной новинкой в кинотеатрах в предновогодний уикенд.

По сюжету очередной части «Трех Богатырей», главным героям придется узнать, что было давным-давно. Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

Также в прокат 28 декабря выйдут мультфильм «Великолепная пятерка», про то, как уличный пес Самсон будет ставить балет «Лебединное озеро».

Еще одна новинка — фильм ужасов «Реинкарнация. Картины с того света» про семью. Которые переезжают в дом известного художника, недавно ушедшего из жизни.