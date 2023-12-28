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Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Три Богатыря и Пуп Земли»

Анимационный фильм «Три Богатыря и Пуп Земли» стал единственной перспективной новинкой в кинотеатрах в предновогодний уикенд.

По сюжету очередной части «Трех Богатырей», главным героям придется узнать, что было давным-давно. Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

Также в прокат 28 декабря выйдут мультфильм «Великолепная пятерка», про то, как уличный пес Самсон будет ставить балет «Лебединное озеро».

Еще одна новинка — фильм ужасов «Реинкарнация. Картины с того света» про семью. Которые переезжают в дом известного художника, недавно ушедшего из жизни.

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Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.