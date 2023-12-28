США пересмотрят стратегию по Украине

Администрация президента США Джо Байдена «незаметно» меняет свою стратегию по Украине от победы Киева над Москвой до переговоров, предполагающих территориальные уступки, пишет Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Изменения в стратегии Вашингтона происходят на фоне угрозы срыва дальнейшего финансирования Украины, которое не могут согласовать ни в США, ни в ЕС. По словам источников, теперь возможные переговоры по окончанию конфликта, вероятно, будут означать передачу России части территории, приводит РБК содержание статьи.

Несмотря на публичные заявления Белого дома и Пентагона о необходимости полного вывода российских войск, в кулуарах уже идет обсуждение о передислокации сил Киева из-за провалившегося контрнаступления, пишет Politico.

Западные страны советуют Киеву начать строительство эшелонированной системы обороны, включающей в себя укрепления, заграждения из колючей проволоки, противотанковые заграждения, а также строительство рва вдоль северной границы Украины с Белоруссией.

Представитель администрации президента США отметил, что большая часть этого «стратегического перехода к обороне» направлена на укрепление позиции Украины на любых будущих переговорах.

Один из европейских дипломатических источников заявил, что Евросоюз намеренно поднимает вопрос ускорения членства Украины в НАТО, чтобы «поставить украинцев в наилучшую возможную ситуацию для переговоров» с Москвой.