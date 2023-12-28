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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США пересмотрят стратегию по Украине

Источник:
Politico
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Администрация президента США Джо Байдена «незаметно» меняет свою стратегию по Украине от победы Киева над Москвой до переговоров, предполагающих территориальные уступки, пишет Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Изменения в стратегии Вашингтона происходят на фоне угрозы срыва дальнейшего финансирования Украины, которое не могут согласовать ни в США, ни в ЕС. По словам источников, теперь возможные переговоры по окончанию конфликта, вероятно, будут означать передачу России части территории, приводит РБК содержание статьи.

Несмотря на публичные заявления Белого дома и Пентагона о необходимости полного вывода российских войск, в кулуарах уже идет обсуждение о передислокации сил Киева из-за провалившегося контрнаступления, пишет Politico.

Западные страны советуют Киеву начать строительство эшелонированной системы обороны, включающей в себя укрепления, заграждения из колючей проволоки, противотанковые заграждения, а также строительство рва вдоль северной границы Украины с Белоруссией.

Представитель администрации президента США отметил, что большая часть этого «стратегического перехода к обороне» направлена на укрепление позиции Украины на любых будущих переговорах.

Один из европейских дипломатических источников заявил, что Евросоюз намеренно поднимает вопрос ускорения членства Украины в НАТО, чтобы «поставить украинцев в наилучшую возможную ситуацию для переговоров» с Москвой.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.