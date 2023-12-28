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Создана предсказывающая срок жизни человека нейросеть

Источник:
Nature Computational Science
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Ученые разработали искусственный интеллект, который способен предсказать срок жизни человека. Для этого он использует такие данные, как история болезни, уровень образования, работа и доход.

Инструмент life2vec поддерживает большие языковые модели, например ChatGPT. Нейросеть представляет собой так называемый «трансформер», который использует архитектуру глубокого обучения, имитирующую когнитивное внимание.

Такой инструмент при обучении определяет корреляции между различными словами в текстах, что позволяет ей генерировать собственные тексты. Набор данных, использованный для обучения life2vec, охватывает шесть миллионов человек.

Нейросеть искала корреляции между различными жизненными событиями и ситуациями, как если бы эти ситуации были словами в предложении. В результате он с высокой достоверностью предсказывает продолжительность жизни конкретного человека.

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Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

Asd10

Да как то ваще по фик на эту суету... Ты меня на прекрасную дачу пригласишь или зажабишь, пока время...