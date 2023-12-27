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Вносить наличные без карты стало возможным в банкоматах Сбербанка

Источник:
ТАСС
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Сбербанк массово запустил функцию приема наличных без карты в своих банкоматах, сообщила вице-президент кредитного учреждения Татьяна Галкина.

По ее словам, функция будет полезна тем, кто не носит с собой карту. Ранее уже была реализована возможность снятия средств без банковской карты, теперь без карты в банкомат можно вносить деньги.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать на экране банкомата опцию «Внести через Сбербанк онлайн», отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона с установленным мобильным приложением банка, подтвердить карту или счет зачисления.

После этого останется внести деньги в устройство, они поступят на карту или счет пользователя. Галкина уточнила, что новую функцию уже поддерживает 98% банкоматного парка Сбербанка.

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