Вносить наличные без карты стало возможным в банкоматах Сбербанка

Сбербанк массово запустил функцию приема наличных без карты в своих банкоматах, сообщила вице-президент кредитного учреждения Татьяна Галкина.

По ее словам, функция будет полезна тем, кто не носит с собой карту. Ранее уже была реализована возможность снятия средств без банковской карты, теперь без карты в банкомат можно вносить деньги.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать на экране банкомата опцию «Внести через Сбербанк онлайн», отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона с установленным мобильным приложением банка, подтвердить карту или счет зачисления.

После этого останется внести деньги в устройство, они поступят на карту или счет пользователя. Галкина уточнила, что новую функцию уже поддерживает 98% банкоматного парка Сбербанка.