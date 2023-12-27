Фотограф сделал удивительный снимок Луны

Итальянский фотограф Валерио Минато сделал удивительный снимок Луны, который потребовал длительной подготовки и высчитывания лучших позиций для съемки.

Снимок опубликован на сайте NASA в рубрике «Астрономическая картина дня». На изображении Луна расположена непосредственно за горой Монвизо, которая является высочайшей вершиной Котских Альп.

Снимок Луны за горой Монвизо Фото: © Valerio Minato

При этом на переднем плане в лунный силуэт вписана базилика Суперга, построенная по проекту архитектора Филиппо Юварра на вершине холма высотой 672 метра над уровнем моря в окрестностях Турина на южном берегу реки По.

«Заходящая Луна была запечатлена в фазе серпа с достаточно продолжительной выдержкой, чтобы дважды отраженный земной свет, называемый свечением да Винчи, осветил всю ее вершину», — объяснили эффект эксперты NASA.