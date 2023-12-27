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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Фотограф сделал удивительный снимок Луны

Источник:
Sibnet.ru
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Итальянский фотограф Валерио Минато сделал удивительный снимок Луны, который потребовал длительной подготовки и высчитывания лучших позиций для съемки.

Снимок опубликован на сайте NASA в рубрике «Астрономическая картина дня». На изображении Луна расположена непосредственно за горой Монвизо, которая является высочайшей вершиной Котских Альп.

Снимок Луны за горой Монвизо
Снимок Луны за горой Монвизо
Фото: © Valerio Minato

При этом на переднем плане в лунный силуэт вписана базилика Суперга, построенная по проекту архитектора Филиппо Юварра на вершине холма высотой 672 метра над уровнем моря в окрестностях Турина на южном берегу реки По. 

«Заходящая Луна была запечатлена в фазе серпа с достаточно продолжительной выдержкой, чтобы дважды отраженный земной свет, называемый свечением да Винчи, осветил всю ее вершину», — объяснили эффект эксперты NASA.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

Asd10

Да как то ваще по фик на эту суету... Ты меня на прекрасную дачу пригласишь или зажабишь, пока время...