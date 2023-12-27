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Сбербанк изменил условия выдачи льготной ипотеки

Источник:
РБК
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Сбербанк с 11 января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку на готовое и строящееся жилье только с применением субсидирования от застройщиков, которые являются партнерами банка, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Новые условия будут распространяться на ипотеку с господдержкой (ставка от 8%), семейную ипотеку (ставка от 6%), «Дальневосточную» и «Арктическую ипотеку» (ставка от 2%), а также ипотеку для IT-специалистов.

Решение банк объяснил вступлением в силу постановления правительства о снижении размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. При этом меры должны позволить сохранить для клиентов льготные ставки по ипотеке.

Если выбранная квартира не входит в список жилых комплексов, которые подпадают под субсидирование, взять на нее ипотеку можно только по базовой программе, ставка по ней начинается от 15,6%.

Отмечается, что при подписании кредитного договора до 10 января ипотека будет выдаваться без ограничений в выборе объекта.

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