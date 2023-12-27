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Самолеты-разведчики НАТО наводят украинские ракеты на Крым

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Ракетные удары ВСУ по целям в Крыму наводят самолеты-разведчики стран НАТО, сообщил военный эксперт газеты Bild Юлиан Репке.

Географическое положение Крыма позволяет самолетам-разведчикам НАТО над Черным морем фиксировать передвижение и перехватывать радиообмен российских военных, подчеркнул аналитик.

ВСУ ранее признали, что российская армия научилась бороться с украинским высокоточным оружием. Россия очень быстро развивает свои средства радиоэлектронной борьбы, что сильно усложняет применение высокоточного оружия ВСУ на большой дальности.

Тем не менее, атаки продолжаются — в ночь на вторник ВСУ совершили атаку на Феодосию. В результате был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», погиб один человек. Оба украинских самолета Су-24, выпустившие ракеты по Феодосии, были сбиты.

Для удара использовались дальнобойные западные ракеты Storm Shadow или SCALP. Эти англо-французские ракеты остаются самым дальнобойным ракетным вооружением в распоряжении Киева. Дальность их полета в зависимости от модификации составляет до 200 километров.

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Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

Asd10

Да как то ваще по фик на эту суету... Ты меня на прекрасную дачу пригласишь или зажабишь, пока время...