Самолеты-разведчики НАТО наводят украинские ракеты на Крым

Ракетные удары ВСУ по целям в Крыму наводят самолеты-разведчики стран НАТО, сообщил военный эксперт газеты Bild Юлиан Репке.

Географическое положение Крыма позволяет самолетам-разведчикам НАТО над Черным морем фиксировать передвижение и перехватывать радиообмен российских военных, подчеркнул аналитик.

ВСУ ранее признали, что российская армия научилась бороться с украинским высокоточным оружием. Россия очень быстро развивает свои средства радиоэлектронной борьбы, что сильно усложняет применение высокоточного оружия ВСУ на большой дальности.

Тем не менее, атаки продолжаются — в ночь на вторник ВСУ совершили атаку на Феодосию. В результате был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», погиб один человек. Оба украинских самолета Су-24, выпустившие ракеты по Феодосии, были сбиты.

Для удара использовались дальнобойные западные ракеты Storm Shadow или SCALP. Эти англо-французские ракеты остаются самым дальнобойным ракетным вооружением в распоряжении Киева. Дальность их полета в зависимости от модификации составляет до 200 километров.