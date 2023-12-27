Подсчитано количество полученных Киевом западных денег

Украина с начала российской спецоперации получила от западных партнеров 73,6 миллиарда долларов в государственный бюджет, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Парламентарий уточнил, что 42,5 миллиарда от международных партнеров были получены в 2023 году, при этом крупнейшими донорами выступили Евросоюз, США, а также Международный валютный фонд.

15 декабря глава Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Ожидается, что ЕС в конце января или начале февраля 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее заявила, что Украина без выделенных денежных средств со стороны Запада рискует отложить выплаты заработных плат госслужащим и учителям, без льгот также могут остаться 10 миллионов украинских пенсионеров.