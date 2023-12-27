НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подсчитано количество полученных Киевом западных денег

Источник:
Sibnet.ru
234 3

Украина с начала российской спецоперации получила от западных партнеров 73,6 миллиарда долларов в государственный бюджет, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Парламентарий уточнил, что 42,5 миллиарда от международных партнеров были получены в 2023 году, при этом крупнейшими донорами выступили Евросоюз, США, а также Международный валютный фонд.

15 декабря глава Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Ожидается, что ЕС в конце января или начале февраля 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее заявила, что Украина без выделенных денежных средств со стороны Запада рискует отложить выплаты заработных плат госслужащим и учителям, без льгот также могут остаться 10 миллионов украинских пенсионеров.

Еще по теме
Сбербанк изменил условия выдачи льготной ипотеки
Регионы обязали пересмотреть тарифы на электричество
Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы
Изменились правила выдачи материнского капитала
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Живая ель делает воздух в квартире опасным
Собчак объявили бойкот из‑за «голой вечеринки»
NYT рассказала о сигналах Путина к началу мирных переговоров
Весеннее наступление России положит конец спецоперации
Обсуждение (3)
Картина дня
Кремль отказался обсуждать «голую вечеринку» Ивлеевой
Самолеты-разведчики НАТО наводят украинские ракеты на Крым
Генерал ВСУ спрогнозировал ухудшение ситуации для Украины
Представлен портрет мобилизованного россиянина
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
59
Украина нанесла удар по порту Феодосии
49
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
44
Весеннее наступление России положит конец спецоперации
36
Президент Сербии Вучич заявил о попытке переворота в стране
35
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки