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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Омича осудили за серию поджогов машин с символикой Z

Источник:
Sibnet.ru
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Военный суд в Омске приговорил 46-летнего мужчину к 15 годам колонии строгого режима за серию поджогов и попытку вывести из строя трансформаторную подстанцию, сообщается на сайте областного управления МВД.

«Следствием и судом установлено, что осужденный совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории города Омска. Позже фигурант застигнут с поличным при попытке поджечь трансформаторную станцию в Октябрьском округе», — говорится в сообщении.

При этом трансформаторная подстанция питала дома, промышленные объекты и противотуберкулезный диспансер. Подозреваемого задержали в результате совместных действий сотрудников МВД и ФСБ.

Задержанный мужчина признался в том, что действовал в целях устрашения населения Омской области, а также для того, чтобы оказать влияние на принятие решения властями о прекращении СВО.

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ЧП #Криминал #Омск
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Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

fominviatheslav20

задолбало уже это правительство денежных мешков...

rumatam

слетелись стервятники за бонусами новогодними...............