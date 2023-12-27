Омича осудили за серию поджогов машин с символикой Z

Военный суд в Омске приговорил 46-летнего мужчину к 15 годам колонии строгого режима за серию поджогов и попытку вывести из строя трансформаторную подстанцию, сообщается на сайте областного управления МВД.

«Следствием и судом установлено, что осужденный совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории города Омска. Позже фигурант застигнут с поличным при попытке поджечь трансформаторную станцию в Октябрьском округе», — говорится в сообщении.

При этом трансформаторная подстанция питала дома, промышленные объекты и противотуберкулезный диспансер. Подозреваемого задержали в результате совместных действий сотрудников МВД и ФСБ.

Задержанный мужчина признался в том, что действовал в целях устрашения населения Омской области, а также для того, чтобы оказать влияние на принятие решения властями о прекращении СВО.