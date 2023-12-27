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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генерал ВСУ спрогнозировал ухудшение ситуации для Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Предстоящий 2024 год может оказаться для украинской армии еще тяжелее текущего, предупредил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия».

По его словам, Киев стремится вернуть границы к состоянию на 1991 год. Это означает наступление на Крым и Донбасс. Генерал в интервью BBC отметил, что власти России в курсе этой цели Украины и приложат все усилия, чтобы помешать выполнению задачи.

«Не следует забывать, что мы противостоим одной из сильнейших армий, которая имеет свой соответствующий ресурс», — напомнил Тарнавский, отказавшись при этом считать, что ситуация на фронте зашла в тупик.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сказал, что 2024 год будет отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии, ВСУ планируют «действовать более эффективно» и рассчитывают на сохранение западной поддержки.

Тема: Военная операция на Украине
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