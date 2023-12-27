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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Представлен портрет мобилизованного россиянина

Источник:
РБК
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Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина, соответствующая статистика вошла в материалы «Армия в цифрах — 2023».

По данным ведомства, всего в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. 33 тысячи из них прибыли в военкомат самостоятельно, не дожидаясь повестки.

При этом среднестатистический мобилизованный россиянин выглядит так: в среднем ему 35 лет, за плечами срочная служба и среднее или среднее профессиональное образование, до мобилизации он работал.

Согласно данным Минобороны более половины мобилизованных женаты (57%) и имеют детей (56,3%). При этом у трети мобилизованных граждан — один ребенок (31%), у четверти — двое, у 0,3% — трое детей.

В настоящее время в зоне спецоперации находятся 244 тысячи мобилизованных, остальные проходят переподготовку и числятся в резерве.

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saigak

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Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

Uynachalnica

Не, сейчас каждого обладателя газа заставят поставить газоанализатор с автоматическим краном, соответственно...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...