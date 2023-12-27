Магазины обяжут выделять полки для российской электроники

Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники выделять полку исключительно для российских товаров.

Законопроект был разработан в мае 2023 года. Предполагалось, что Минпромторг определит наименования товаров, производимых в России, а также их необходимую долю в ассортименте ритейлеров, пишет «Коммерсантъ».

Кроме этого, в документ добавили обязанность для маркетплейсов выдавать первые 50 строк товарам из России и Белоруссии. В случае принятия законопроект должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов отметил, что в подобных мерах нет нужды — товары из России уже пользуются спросом.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что текущая версия законопроекта — это попытка вмешаться в поисковую выдачу, которую интернет-магазин генерирует по запросу покупателя.

По его словам, необходимо дать участникам рынка возможность самим выбирать оптимальные способы продвижения, не разрушая маркетинговые и рекламные модели бизнеса. Одним из способов он называет фильтрацию товаров по их происхождению.