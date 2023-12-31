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Диетолог рассказала, как помочь желудку в новогоднюю ночь

Источник:
«Известия»
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Люди в новогоднюю ночь подвергают свои желудки серьезным испытаниям. Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова посоветовала, как помочь организму справиться с обильем еды.

Активность наших ферментных систем, обеспечивающих качественное пищеварение, в ночное время крайне низкая. Поэтому, чтобы не пострадать от переедания, меню в новогоднюю ночь следует оптимизировать, рассказала «Известиям» Мещярекова.

Она обратила внимание, что блюда «про запас» провоцируют переедание «В большинстве случаев мы делаем блюда с запасом, выкладывая на праздничный стол тазики оливье, букеты нарезок и недельный запас десертов. Безусловно, все это провоцирует съесть больше, чем требуется, что еще дополнительно усугубляется приемом напитков разного характера», — отметила врач.

Поэтому она посоветовала по возможности предусмотреть порционирование блюд на новогоднем столе — рассчитать закуски поштучно и небольшого объема, чтобы, после того как каждый из гостей попробовал блюдо, оно сразу закончилось.

Также, по ее словам, жирную пищу можно заменить полезными аналогами. «В качестве альтернативы колбасе поставьте на стол запеченное мясо птицы в красивой нарезке. Удивите гостей рыбными блюдами на гриле или изысканно поданными морепродуктами», — сказала Мещярекова.

Холодные напитки лучше заменить на напитки «комнатной температуры», так как процесс пищеварения требует поддержания температуры в желудке в районе 36–37 градусов, рекомендовала врач.

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Жизнь #Еда
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