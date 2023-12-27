Раскрыты характеристики российского электромобиля «Атом»

Небольшой электрический хэтчбек «Атом» получит один электромотор мощностью 205 лошадиных сил и батарею с быстрой зарядкой за восемь минут, сообщили разработчики.

«Атом» — электромобиль, разрабатываемый компанией «Кама». Над его внешностью работали российские и итальянские дизайнеры. В салоне отсутствует средняя стойка, а распашные двери открываются независимо. На электромобиль оформлено 36 тысяч предзаказов.

Были известны габариты электромобиля: 3995x1780x1615 миллиметров, то, что привод — задний, запас хода — 500 километров, разгон до 100 километров в час — за восемь секунд.

Разработчики уточнили данные по батарее: емкость — 77 кВт*ч, количество гарантированных циклов зарядки — 1 тысяча. «Атом» получит два порта зарядки Type 2 и GB/T. Быстрая зарядка до 100 километров займет восемь минут. Мощность двигателя заявлена в 205 лошадиных сил.

Клиренс электромобиля — 170 миллиметров, радиус разворота — 4,9 метра. Колеса — 215 x 55 R17 до R19. Подвеска: передняя — Макферсон, задняя — многорычажная независимая.