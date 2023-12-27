Российская армия получила первые серийные снайперские винтовки СВЧ

Российские войска получили первую серийную партию новейшей снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

«Снайперская винтовка Чукавина обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства», — сказал президент концерна Алан Лушников

При этом, по его словам, СВЧ сохранила надежность широко известной в России и мире снайперской винтовки Драгунова, которая продолжает выпускаться концерном «Калашников».

Масса СВЧ без магазина — 4,8 килограмма, калибр — 7,62 на 54 миллиметра. Общая длина изделия (с разложенным прикладом и пламегасителем) — 1170 миллиметров, длина ствола — 620 миллиметров.

Винтовка Чукавина имеет надежную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором.