НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Поразивший оленей «вирус зомби» грозит перекинуться на людей

Источник:
Sibnet.ru
231 1

Американские ученые в национальном парке «Йеллоустоун» зафиксировали случаи смерти оленей от хронической изнуряющей болезни (CWD — Chronic Wasting Disease). Эксперты опасаются, что эта инфекция, названная «зомби-вирусом», может перекинуться на людей.

Подобно коровьему бешенству, болезнь вызывают патогены класса прионы. Заразившиеся животные теряют вес, у них наблюдается нарушение координации и другие неврологические симптомы. 

Олени выглядят растерянными, у них текут слюни, они перестают бояться людей. Недуг не поддается лечению и приводит к смерти, рассказали Daily Mail в дирекции парка «Йеллоустоун».

Согласно ряду исследований, болезнь представляет риск для приматов. Результаты этих работ вызывают опасения, что риск заражения есть и для людей.

Служба национальных парков США уточнила, что не существует доказательств того, что жертвами вируса могут стать люди или домашние животные. Но в ведомстве все же призвали не употреблять в пищу мясо заболевших оленей.

Еще по теме
Диетолог указала на опасность новогодних салатов
Врач посоветовала, как не переесть за новогодним столом
Мужчин предупредили о повышенном риске сломать пенис в праздники
Синдром новогодней елки встревожил американских врачей
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
Разработчики Escape from Tarkov представили новую карту
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

Uynachalnica

"Сразу после атаки в городе заработали сирены ракетной опасности." - сразу ПОСЛЕ их включать поздно!...

mosquito__2010

Это не возможно, пока на Украине остаётся очень много плохих людей развязавших войну.

Alhazred

Чет ты как-то примитивно слился)))

Uynachalnica

Да хватит уже с переломами пенисов, у нас не ими столбы сбивают подвыпивши, а лбами! Что вы все на запад...