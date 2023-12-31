Поразивший оленей «вирус зомби» грозит перекинуться на людей

Американские ученые в национальном парке «Йеллоустоун» зафиксировали случаи смерти оленей от хронической изнуряющей болезни (CWD — Chronic Wasting Disease). Эксперты опасаются, что эта инфекция, названная «зомби-вирусом», может перекинуться на людей.

Подобно коровьему бешенству, болезнь вызывают патогены класса прионы. Заразившиеся животные теряют вес, у них наблюдается нарушение координации и другие неврологические симптомы.

Олени выглядят растерянными, у них текут слюни, они перестают бояться людей. Недуг не поддается лечению и приводит к смерти, рассказали Daily Mail в дирекции парка «Йеллоустоун».

Согласно ряду исследований, болезнь представляет риск для приматов. Результаты этих работ вызывают опасения, что риск заражения есть и для людей.

Служба национальных парков США уточнила, что не существует доказательств того, что жертвами вируса могут стать люди или домашние животные. Но в ведомстве все же призвали не употреблять в пищу мясо заболевших оленей.