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Глава «Газпрома» обозначил срок полной газификации России

Источник:
Sibnet.ru
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«Газпром» в следующем году направит рекордные 270 миллиардов рублей в программы газификации и догазификации регионов России, а к 2030 году выполнит задачу по газификации страны, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы в следующем году планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели — 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году. Соответственно, уровень газификации по стране на 1 января 2024 года уже составит 89% из 100% технически возможной сетевой газификации в Российской Федерации», — сказал он.

По программе догазификации «Газпром» в 2023 году выполнил объем работ на 50% больше, чем в 2022 году, отметил Миллер. На начало 2024 года будет заключено более миллиона договоров на догазификацию.

«Количество договоров растет буквально каждый день. Для этих договоров уже обеспечена техническая возможность подведения трубы к границам участка. 875 тысяч домовладений — к ним уже газ до границ участка подведен, из которых для 500 тысяч домовладений газ уже подан», — подчеркнул Миллер.

В 2023 году холдинг газифицировал более 400 населенных пунктов. «Поэтому ваша задача, которая поставлена по достижению 100-процентной газификации в Российской Федерации к 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — заключил Миллер.

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