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Специальный мини-фильм «Чебурашка. Выходной» выйдет 1 января

Источник:
Sibnet.ru
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Специальный мини-фильм «Чебурашка. Выходной» выйдет в онлайн-кинотеатре START 1 января 2024 года, режиссером стал автор полнометражного фильма Дмитрий Дьяченко.

По сюжету короткометражного фильма у Гены (Сергей Гармаш) и Чебурашки наступил выходной. Но каждый из них хочет провести его по-своему: Гена мечтает отдохнуть с газетой и чашечкой чая, а Чебурашка ни минуты не может усидеть на месте.

«До "Чебурашки 2" ждать еще почти два года, а новых приключений Гены и Чебурашки хочется уже сейчас. Мы придумали выход и сняли маленькое кино об одном дне жизни любимых героев. Это не фрагмент будущего фильма, а совершенно самостоятельная история, новогодний подарок нашим зрителям», — сказал соавтор сценария Виталий Шляппо.

Полнометражный фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023 года и почти сразу стал абсолютным рекордсменом по сборам: картина заработала более 7 миллиардов рублей в России и других странах СНГ. Это самый кассовый фильм в истории современного российского кинематографа.

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