Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об украинском ракетном ударе по Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск"», — цитирует ТАСС Пескова.

Во вторник, 26 декабря в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». В результате атаки один человек погиб, еще четыре пострадали.

В ходе противовоздушного боя средствами ПВО были уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 километров северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет, уточнили в военном ведомстве.