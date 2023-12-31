Преимущество в украинском конфликте целиком находится на стороне России и это совершенно «честная оценка», которую Запад не готов принять, заявил высокопоставленный генерал британской армии в отставке Ричард Бэрронс.

Если при всех своих усилиях союзники так и не смогут помочь Украине, это станет для них «абсолютным провалом», а российская армия в результате станет вдвое мощнее и опытнее, сказал Бэрронс в интервью The National.

По его словам, «инициатива безоговорочно переходит к Москве» — она движется к победе на Украине. Вина за поражение Украины лежит на плечах ее союзников, которые недооценили Россию и вовремя не мобилизовали свою промышленность, отметил генерал.

Среди причин поражения генерал назвал «провальное украинское контрнаступление, которое не смогло достичь даже минимальных целей», а также серьезные колебания в политике США и ЕС в отношении финансовой поддержки Киева.