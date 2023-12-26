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Лидеры стран СНГ прилетели к Путину

Источник:
РИА Новости
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Неформальный саммит лидеров стран СНГ стартовал в Санкт-Петербурге, общение глав государств началось во время экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы.

Путин пригласил на встречу коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Сначала главы государств побывали в музеях-заповедниках «Павловск».

После экскурсии по дворцу в одном из его залов для участников встречи дали небольшой концерт: симфонический оркестр «Северная симфония» и его солисты — виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков — исполнили несколько классических вальсов и романсов.

Лидеры стран также посетили «Царское Село» и Петергоф. Завершится неформальный саммит СНГ общей беседой в Константиновском дворце в Стрельне.

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Политика #Мир #Россия
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