Шоу «Большая разница» вернется в эфир

Пародийная телепередача «Большая разница» вернется в эфир 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба Первого канала. Ведущими новогоднего выпуска станут актриса Нонна Гришаева и актер Сергей Бурунов.

В новогодней «Большой разнице» будут показаны скетчи-пародии на популярные кинофильмы и мультфильмы, в частности «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашка», «Вызов», «Служебный роман» и «Барби».

Образы в пародийных скетчах исполнят Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Дмитрий Малашенко, Олег Есенин, Александр Лобанов, а также Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин.

Премьера «Большой разницы» состоялась 1 января 2008 года. Ведущими шоу были Иван Ургант и Александр Цекало. Последний выпуск программы вышел 15 июня 2014 года.