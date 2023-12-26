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Шоу «Большая разница» вернется в эфир

Источник:
Sibnet.ru
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Пародийная телепередача «Большая разница» вернется в эфир 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба Первого канала. Ведущими новогоднего выпуска станут актриса Нонна Гришаева и актер Сергей Бурунов.

В новогодней «Большой разнице» будут показаны скетчи-пародии на популярные кинофильмы и мультфильмы, в частности «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашка», «Вызов», «Служебный роман» и «Барби».

Образы в пародийных скетчах исполнят Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Дмитрий Малашенко, Олег Есенин, Александр Лобанов, а также Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин.

Премьера «Большой разницы» состоялась 1 января 2008 года. Ведущими шоу были Иван Ургант и Александр Цекало. Последний выпуск программы вышел 15 июня 2014 года.

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