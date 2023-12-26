Mercedes-Benz получит датчик нетрезвых водителей

Немецкий автопроизводитель Merсedes-Benz намерен внедрить в свои автомобили разработку корейской компании PiQuant, которая позволит проверять водителей на количество алкоголи в крови.

Корейский датчик определяет нетрезвых водителей с помощью сканера отпечатков пальцев. Технологию можно встроить в кнопку запуска двигателя, и тогда водители в состоянии алкогольного опьянения не смогут завести машину.

Отмечается, что датчик также включает обычный сканер отпечатков пальцев — таким образом, он проверяет личность водителя и предотвращает запуск двигателя с помощью трезвого друга или соседа.

В настоящее время датчики нетрезвых водителей представляют собой достаточно громоздкие и сложные устройства. Новинка в случае массового внедрения может произвести настоящую революцию на авторынке.