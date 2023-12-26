Шойгу посчитал выполненной главную задачу СВО на 2023 год

Главная задача специальной военной операции на 2023 год по срыву контрнаступления Вооруженных сил Украины успешно выполнена, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины», — сказал он.

По словам министра, данная задача «успешно выполнена». Шойгу подчеркнул, что работу руководства и личного состава министерства обороны высоко оценил верховный главнокомандующий Владимир Путин.

По словам Шойгу, этому способствовало несколько определяющих факторов — создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники.