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Шойгу посчитал выполненной главную задачу СВО на 2023 год

Источник:
ТАСС
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Главная задача специальной военной операции на 2023 год по срыву контрнаступления Вооруженных сил Украины успешно выполнена, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины», — сказал он.

По словам министра, данная задача «успешно выполнена». Шойгу подчеркнул, что работу руководства и личного состава министерства обороны высоко оценил верховный главнокомандующий Владимир Путин.

По словам Шойгу, этому способствовало несколько определяющих факторов — создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники.

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Оборона #Армия #Конфликты
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