Кто из знаменитых артистов умер в 2023 году

Знаменитости из мира кино, музыки и моды ушли из жизни в 2023 году. Некоторые смерти оказались особенно шокирующие. Каких любимых артистов навсегда потеряла страна?

Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января. Она скончалась в больнице в возрасте 79 лет после продолжительной болезни (множественные кисты головного мозга). Похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы.

Глеб Панфилов

Глеб Панфилов пережил свою жену Инну Чурикову на семь месяцев. В мае режиссера госпитализировали в реанимацию Одинцовской больницы с ишемическим инсультом. А 26 августа Панфилов скончался в Москве от повторного инсульта в возрасте 89 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой.

Вахтанг Кикабидзе

Актер и режиссер Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в Тбилиси в больнице, на 85-м году жизни от осложнений хронической болезни почек. Похоронен рядом с матерью и женой на Верийском кладбище в Тбилиси.

Вячеслав Зайцев

Модельер умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Смерть наступила в Щелковской городской больнице, в которую был доставлен с внутренним кровотечением вследствие язвы желудка. Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище (Щелково), согласно решению его сына — модельера Егора Зайцева.

Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием. У него был рак почек. Болезнь стала причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове. Дизайнер скончался 2 мая в онкоцентре имени Блохина в Москве на 60-м году жизни. Похоронен на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

Николай Добронравов

Поэт Добронравов скончался 16 сентября в реанимации больницы в Москве, на 95-м году жизни, после продолжительной болезни. В последнее время не мог ходить. Поэт находился под постоянным контролем врачей. В конце лета началось ухудшение. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

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Сергей Гладков

Актер Сергей Гладков скончался в возрасте 60 лет 18 октября в Одессе. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Гладкова знают по ролям мужика из «Деревни дураков», мисс Мурпл в роли мисс Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур» и другим персонажам из «Каламбура».

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Дмитрий Красилов

Дмитрий Красилов, известный как Пухляш, умер 18 декабря на 30-м году жизни в Москве. Директор артиста после неудачных попыток дозвониться приехал в квартиру Красилова, где ему не открыли. Вызванные спасатели вскрыли дверь и обнаружили молодого человека без признаков жизни. Причиной смерти, по одним данным, стала сердечная недостаточность, по другим — эндокринные нарушения. Похоронен на родине — в городе Заринск Алтайского края.