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Электрическая почва ускорила рост растений

Источник:
Ithome
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Шведские ученые разработали первую электропроводящую почву из пластика под названием eSoil, которая значительно ускоряет рост растений.

Росток в электрической почве
Росток в электрической почве
Фото: © Linkpings Universitet

Электрическая почва состоит из полимера и целлюлозы. Эксперименты показали, что ячмень в eSoil растет на 50% быстрее, чем в обычной земле. Например, зерно и зелень могут прорасти и быть готовы к употреблению всего через 15 суток.

Исследователи пока не знают, почему растения растут быстрее под воздействием электричества. Они предполагают, что такая стимуляция позволяет им быстрее усваивать азот и прочие полезные минералы.

Авторы разработки считают, что открытие позволит эффективно выращивать растения в экстремальных условиях — например, на Луне или Марсе, где пригодная для земных культур почва полностью отсутствует.

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