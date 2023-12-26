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Регионы обязали пересмотреть тарифы на электричество

Источник:
«Коммерсантъ»
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Российское правительство утвердило меры, обязывающие регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию, которые будут увеличиваться при росте потребления.

Нововведение начнет действовать в 2024 году. Региональные власти будут обязаны пересмотреть тарифы, если решат увеличить их для предприятий в обмен на снижение для граждан, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что тарифы на электроэнергию для населения в России долгое время сдерживаются, что позволяет им находиться ниже экономически обоснованного уровня. Данный механизм работает за счет того, что часть нагрузки перекладывается в тариф для промышленности.

Согласно изменениям, теперь российские субъекты смогут выбрать — перейти на новую систему или продолжать субсидировать тарифы для населения за счет собственных бюджетов. Ожидается, что большинство регионов выберут первый вариант.

Власти рассчитывают, что корректировки в системе тарифного регулирования позволят снизить перекрестное субсидирование, а также помогут в борьбе с серым майнингом.

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