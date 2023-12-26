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Windows 11 получила продвинутую функцию восстановления

Источник:
Windowslatest.com
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Microsoft приступила к тестированию функции восстановления Windows 11, пока она доступна только пользователям бета-версии операционной системы, однако скоро ее планируют включить в стабильную сборку.

Сейчас восстановить или переустановить Windows 11 можно только с помощью создания загрузочного накопителя с соответствующим образом операционной системы. Однако такой способ может привести к потере данных или другим негативным последствиям.

Бета-тестерам предлагается опробовать новое решение — возможность восстанавливать и переустанавливать операционную систему автоматически. По своему функционалу это будет напоминать переустановку ОС в смартфонах.

Для простой переустановки достаточно перейти в «Настройки», выбрать «Система» и «Восстановление», после чего нажать «Сбросить этот ПК». На выбор будут доступны чистая установка либо восстановление с сохранением пользовательских данных.

Ожидается, что новая функция станет официально доступна в стабильной сборке Windows 11 уже в феврале или марте 2024 года.

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