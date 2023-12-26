Нейросеть научилась определять местоположение людей по фото

Сотрудники Стэнфорда разработали нейросеть Predicting Image Geolocations, которая может определять местоположение людей и объектов по фотографии с точностью 95%.

Разработчики воспользовались функционалом системы CLIP, которая использует изображения Google Street View. Они создали свой набор данных, который содержал более 500 тысяч фотографий.

Проект под названием PIGEON имеет множество сценариев использования — от определения местоположения человека на старых снимках до исследовательской работы. Например, нейросеть умеет определить наличие конкретных видов растений на снимках.

Критики проекта уже отметили, что спецслужбы и власти ряда стран могут использовать новую нейросеть для распознавания стран, которые посещают их граждане. На сегодня PIGEON уже включает 220 миллиардов изображений улиц.