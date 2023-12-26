НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Нейросеть научилась определять местоположение людей по фото

Источник:
Arxiv.org
175 0

Сотрудники Стэнфорда разработали нейросеть Predicting Image Geolocations, которая может определять местоположение людей и объектов по фотографии с точностью 95%.

Разработчики воспользовались функционалом системы CLIP, которая использует изображения Google Street View. Они создали свой набор данных, который содержал более 500 тысяч фотографий.

Проект под названием PIGEON имеет множество сценариев использования — от определения местоположения человека на старых снимках до исследовательской работы. Например, нейросеть умеет определить наличие конкретных видов растений на снимках.

Критики проекта уже отметили, что спецслужбы и власти ряда стран могут использовать новую нейросеть для распознавания стран, которые посещают их граждане. На сегодня PIGEON уже включает 220 миллиардов изображений улиц.

Еще по теме
Windows 11 получила продвинутую функцию восстановления
Сервис 2ГИС обновил навигатор
Xiaomi официально простилась с MIUI
«Госуслуги» получили «темное» обновление
смотреть все
Хайтек #Софт #Интернет
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
7100
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
7397
0
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
8178
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
9763
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
19675
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
7494
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
11626
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
12076
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
15291
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
30005
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Живая ель делает воздух в квартире опасным
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

artyem

А она не хочет сказать про то, что у нас в стране не дают нормально развиваться фермерам и в целом сельскому...

c2h5oh76

да будет тебе известно, реднеки и есть настоящая америка, а не города, где кучкуются эмигранты, стыдно...

Uynachalnica

"Рост цен на яйца связан с увеличением спроса на продукт, который опережает предложения со стороны производителей,...

c2h5oh76

а ты че радуешься? сашка и до тебя доберутся, и не спрячешься ты в монголии