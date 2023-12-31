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Диетолог указала на опасность новогодних салатов

Источник:
Sibnet.ru
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Привычка доедать оставшиеся после празднования Нового года салаты может запросто привести к отравлению, предупредила диетолог Марина Макиша.

«Если накрошите салатов больше, их придется доедать. Часто, пока они стоят на столе, там уже начинают разводиться всякие бактерии, отравление получить легко», — приводят «Известия» слова Макиши.

Диетолог отметила, что шеф-повара в ресторанах рассчитывают, сколько блюд приготовить на застолье согласно расчетам, сколько человек может съесть.

Этот подход можно использовать и дома, сделав расчет по 200–300 граммов на человека — и это максимум. В этой связи Макиша посоветовала четко рассчитывать количество гостей и уже исходя из него определять количество салата.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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Топ комментариев

Uynachalnica

"Сразу после атаки в городе заработали сирены ракетной опасности." - сразу ПОСЛЕ их включать поздно!...

mosquito__2010

Это не возможно, пока на Украине остаётся очень много плохих людей развязавших войну.

Alhazred

Чет ты как-то примитивно слился)))

Uynachalnica

Да хватит уже с переломами пенисов, у нас не ими столбы сбивают подвыпивши, а лбами! Что вы все на запад...