Диетолог указала на опасность новогодних салатов

Привычка доедать оставшиеся после празднования Нового года салаты может запросто привести к отравлению, предупредила диетолог Марина Макиша.

«Если накрошите салатов больше, их придется доедать. Часто, пока они стоят на столе, там уже начинают разводиться всякие бактерии, отравление получить легко», — приводят «Известия» слова Макиши.

Диетолог отметила, что шеф-повара в ресторанах рассчитывают, сколько блюд приготовить на застолье согласно расчетам, сколько человек может съесть.

Этот подход можно использовать и дома, сделав расчет по 200–300 граммов на человека — и это максимум. В этой связи Макиша посоветовала четко рассчитывать количество гостей и уже исходя из него определять количество салата.