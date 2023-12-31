Врач посоветовала, как не переесть за новогодним столом

Переедание стало одной из главных проблем празднования Нового года, иногда приводящей к проблемам со здоровьем, предупредила врач, нутрициолог Дарья Русанова.

Не есть весь день перед новогодним застольем — категорически неправильное решение, отметила она. «Голод способствуют перееданию. Традиционно у нас принято накрывать стол, который ломится от блюд. Это большой соблазн, от которого сложно удержаться даже волевым людям», — сказала врач «Газете.ру».

По ее словам, проявлениями переедания, среди прочего, являются дискомфорт, снижение активности, а также сонливость. Это происходит из-за увеличения притока крови к органам пищеварения, вследствие чего мозг и другие органы получают ее меньше.

При этом мозг посылает сигналы насыщения, но не все способны их распознать. Особенно, если до приема пищи человек испытывал сильный голод. «Если у вас появилось желание расстегнуть пуговицу на одежде или начало клонить в сон, это значит, что вы уже переели, остановиться надо было гораздо раньше», — пояснила Русанова.

«Также показателем будет вкус еды. В первые моменты мы чувствуем ее яркий, насыщенный вкус, когда он притупляется — это тоже сигнал. Еще один сигнал — когда за столом начинаются разговоры. Когда человек насытился, настроение улучшается, он неосознанно начинает говорить с соседями», — отметила врач.

Она подчеркнула, что если человек не удержался и съел больше положенного, то в первую очередь необходимо отказаться от алкоголя, так как он провоцирует еще большее переедание.