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Гуф выпустил песню про развод с женой Юлией Королевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alina Platonova / CC BY-SA 3.0

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) рассказал о разрыве с Юлией Королевой, которая в 2022 году родила ему дочь, в новом треке. В песни он пожелал бывшей жене найти молодого и перспективного мужчину.

Новая песня Гуфа называется «Шараут», рэпер исполнил трек с исполнителями Ballers и V $ X V Prince.

В своем куплете Гуф рассказал об отношениях с бывшей женой. Он спел, «любовь продержалась четыре года, сейчас я сижу и с нетерпением жду развода».

Также в песне он поблагодарил бывшую возлюбленную за дочь Тину и пожелал найти «молодого и перспективного, который будет возить ее по миру».

Гуф подытожил историю тем, что теперь он будет холост и продолжит делать, что делал раньше. Также рэпер упомянул о своей наркотической зависимости.

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