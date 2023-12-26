Помощник Путина предрек Mercedes и BMW уход в историю

Мировые автомобильные концерны, такие как Mercedes и BMW, через 10 лет уйдут в историю, все захватит китайский автопром, заявил помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин.

«Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями», — сказал Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

Европейские производители остались без рынка сбыта и преимущества в технологиях, которое у них было еще 5-10 лет назад, считает помощник президента.

По итогам первого полугодия 2023 года Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, обогнав Японию. За первые шесть месяцев Китай экспортировал 2,3 миллиона автомобилей. За аналогичный период Япония экспортировала 2 миллиона автомобилей.