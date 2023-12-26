Украина нанесла удар по порту Феодосии

Противник предпринял атаку в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена, пожар локализован, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

Власти Крыма призвали жителей не выкладывать фото и видео с места происшествия.