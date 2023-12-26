НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина нанесла удар по порту Феодосии

Источник:
Sibnet.ru
465 10

Противник предпринял атаку в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена, пожар локализован, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

Власти Крыма призвали жителей не выкладывать фото и видео с места происшествия.

Тема: Военная операция на Украине
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Польское издание обвинило НАТО в огромных потерях ВСУ
Экс‑главком силами США в Европе заявил о поражении Запада на Украине
Бойцам ВСУ разрешили снимать стресс марихуаной
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
Живая ель делает воздух в квартире опасным
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Обсуждение (10)
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

GammiPluh

Демократии на западе НЕТ, не неси пургу. Запад это полицейские государства

corrector

А запад не меняется, полит. убийства, цветные революции, постановка к власти угодных, попрание...

artyem

А она не хочет сказать про то, что у нас в стране не дают нормально развиваться фермерам и в целом сельскому...

corrector

может и появилась на западе, но там же и сдохла за пару месяцев, когда богатеи поняли, что это...