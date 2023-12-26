Следователи оставят в покое Пугачеву и иноагента Галкина

Следователи провели проверку в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) по статье о дискредитации российской армии и не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

«Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно (в ГУ МВД по Москве)», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении Пугачевой проводилась проверка по части 1 статьи 207. 3 УК (распространение ложной информации о российской армии), а также по части 1 статьи 208.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии).

Оснований для возбуждения дела в отношении Галкина по «распространение ложной информации о российской армии» также не обнаружено.

Какие именно публикации или высказывания проверялись, не уточняется.