Следователи оставят в покое Пугачеву и иноагента Галкина

Следователи провели проверку в отношении Аллы Пугачевой и
Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) по статье о дискредитации российской
армии и не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.
«Оснований для
возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно (в ГУ
МВД по Москве)», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В отношении Пугачевой проводилась проверка по части 1 статьи
207. 3 УК (распространение ложной информации о российской армии), а также по части
1 статьи 208.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию российской
армии).
Оснований для возбуждения дела в отношении Галкина по «распространение
ложной информации о российской армии» также не обнаружено.
Какие именно публикации или высказывания проверялись, не
уточняется.