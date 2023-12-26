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Премьеры в московском кинотеатре «Октябрь» отменили из‑за аварии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все»

Общегородская авария стала причиной отмены нескольких премьер в кинотеатре «Октябрь», здание осталось без электричества в понедельник, 25 декабря.

Несколько зданий остались без света на Новом Арбате. В кинотеатре «Октябрь» восстановить электричество оперативно не получилось, поэтому пришлось отменить премьеры фильмов, сообщает BFM.RU.

Среди премьер, которые должны были состояться в «Октябре», — новогодний фильм ТНТ «Иван Васильевич меняет все».

На премьеру были приглашены звезды, снявшиеся в фильме. Это Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Анна Асти, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис и другие артисты.

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