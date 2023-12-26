Первый канал представил программу новогодних праздников

Советская новогодняя классика будет в эфире Первого канала 31 декабря и 1 января, а в остальные праздничные дни покажут современные фильмы и сериалы.

Первый канал покажет фильмы «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Москва слезам не верит» 31 декабря, а 1 января некоторые из этих фильмов повторят и добавят «Морозко» и «Иван Васильевич меняет профессию».

В новогодние каникулы в эфире покажут как старые, так и новые фильмы. «Операция "С новым годом"» (3 января), «Особенности национальной охоты в зимний период» (4 января), «Француз» (5 января), «Золушка» с Кристиной Асмус и Никитой Ефремовым (6 января).

В Рождество эфир снова заполнят советскими фильмами. Среди них отреставрированная «Золушка» 1947 года, «Старик Хоттабыч», «Золотые рога», «Карнавальная ночь», «Марья-Искусница», «Полосатый рейс», «Финист — Ясный сокол».