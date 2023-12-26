НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин ввел в боевой состав флота три новых корабля

Источник:
Sibnet.ru
190 0
Торжественная церемония подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко»
Торжественная церемония подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко»
Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флагов на трех новых кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота, — фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».

«Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения», — заявил Путин.

По его словам, сейчас на российских верфях в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов.

«Адмирал Головко» оснащен современными комплексами ударного ракетного оружия «Калибр», «Оникс», зенитно-ракетными, зенитно-артиллеристскими и артиллеристскими комплексами, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех.

Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» спроектировало АО «Зеленодольское ПКБ». Основными требованиями были высокая мореходность и возможность прохождения на незначительных глубинах северной части Каспийского моря и дельты реки Волги, что обеспечило использование водометных движителей.

Морской тральщик «Лев Чернавин» построен на «Средне-Невском судостроительном заводе» Санкт-Петербурга для противоминного обеспечения в составе корабельной тральной группы или совместно с другими силами и средствами противоминной обороны в прибрежных и ближних морских зонах.

Еще по теме
Мантуров заявил, что Россия обошла Запад по выпуску вооружений
ВСУ отменили атаки из-за дефицита артиллерийских снарядов
Российский военный выплатит стоимость разбитого «Панцирь-С»
Киев обвинил Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
Живая ель делает воздух в квартире опасным
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
44
Весеннее наступление России положит конец спецоперации
38
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян с начала года
37
Кремль пообещал ответ за конфискацию российских активов
32
Президент Сербии Вучич заявил о попытке переворота в стране
29
Путин восхитился бойцом, попросившим у него новый танк