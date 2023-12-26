Путин ввел в боевой состав флота три новых корабля

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флагов на трех новых кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота, — фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».

«Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения», — заявил Путин.

По его словам, сейчас на российских верфях в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов.

«Адмирал Головко» оснащен современными комплексами ударного ракетного оружия «Калибр», «Оникс», зенитно-ракетными, зенитно-артиллеристскими и артиллеристскими комплексами, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех.

Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» спроектировало АО «Зеленодольское ПКБ». Основными требованиями были высокая мореходность и возможность прохождения на незначительных глубинах северной части Каспийского моря и дельты реки Волги, что обеспечило использование водометных движителей.

Морской тральщик «Лев Чернавин» построен на «Средне-Невском судостроительном заводе» Санкт-Петербурга для противоминного обеспечения в составе корабельной тральной группы или совместно с другими силами и средствами противоминной обороны в прибрежных и ближних морских зонах.