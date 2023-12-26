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Эгейское море исчезло с «Яндекс. Карт»

Источник:
Sibnet.ru
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Название Эгейского моря исчезло с «Яндекс. Карт». Представитель компании объяснил это «технической ошибкой».

Пользователи обратили внимание, что Эгейское море на «Яндекс. Картах» пропало, подпись не появлялась и при масштабировании. При этом названия соседних морей на карте присутствуют. Через поиск Эгейское море найти удается.

Отсутствие Эгейского моря на «Яндекс. Картах»
Фото: © скриншот «Яндекс. Карты»

В компании пояснили, что подобная ситуация возникла из-за того, что мировая карта технически разделена на части «для удобства рендеринга».

«В районе Эгейского моря как раз стыкуются несколько таких частей. При обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало, потому что оказалось не в своей части и перекрыло острова», — добавил представитель «Яндекса».

Название вновь появится в ближайшее время.

Также в Сети появлялась информация о пропаже названия греческого острова Лесбос. Оказалось, что оно появляется при масштабировании.

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