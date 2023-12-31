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Синдром новогодней елки встревожил американских врачей

Источник:
Sibnet.ru
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Многие американцы после установки новогодних елок стали жаловаться на симптомы, похожие на простуду, предупредили медики.

У людей вблизи настоящих хвойных красавиц начинается насморк и чихание, а нос оказывается заложен. Также могут наблюдаться такие симптомы, как раздражение глаз, кашель, зуд или боль в горле, приводит Newsweek симптомы синдрома.

Синдром рождественской елки — это аллергическая реакция, пояснили в Американском центре аллергии, астмы и иммунологии. По словам ученых, существует два аллергена, связанных селями: орехи и пыльца.

Другие раздражающие вещества, которые переносятся вместе с деревьями, также могут быть связаны с синдромом рождественской елки, например, помет насекомых, пестициды и плесень.

Синдром рождественской елки может возникнуть и из-за запаха деревьев. Хотя их аромат обычно приятен и ассоциируется с праздником, он вызван терпеновыми соединениями. У некоторых людей терпены могут приводить к раздражению дыхательных путей, вызывать насморк и заложенность носа.

Ученые посоветовали ставить дома пихты Дугласа и Фразера. Они менее алергенны. Не нужно также не трогать ели руками. Ну а тем, у кого и без того серьезные проблемы с аллергией лучше выбрать искусственную елку.

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