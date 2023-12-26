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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные полностью освободили населенный пункт Марьинка, находящийся в окрестностях Донецка, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка, это 5 км юго-западнее Донецка. За девять лет Вооруженные силы Украины сделали там мощнейший укрепрайон», — сказал министр.

По его словам, укрепрайон включал подземные ходы. На каждой улице были свои укрепленные и хорошо защищенные от ударов артиллерии и авиации сооружения, долговременные огневые точки, сложные системы подземных коммуникаций.

Глава Минобороны подчеркнул, что в Марьинке насчитывается свыше 3 тысяч домов, каждый из которых представлял собой хорошо укрепленную точку.

«Благодаря решительным действиям наших военнослужащих этот укрепрайон был взломан», — отметил Шойгу.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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