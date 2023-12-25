Изменились правила выдачи материнского капитала

Президент Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала, который ограничивает получение денег некоторым категориям мигрантов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, право на материнский капитал с 1 января 2024 года получат только лица, имеющие гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

Новые требования не коснутся жителей новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, если на момент рождения или усыновления ребенка они еще не имели российского паспорта и постоянно проживали на территории этих регионов.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально господдержка оказывалась только семьям, где появился второй ребенок. С 2020 года меру распространили на семьи с первенцами.

В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составил 587 тысяч рублей, на второго — 775,6 тысячи рублей. В 2024 году маткапитал на первого ребенка вырастет до 631 тысячи рублей, на второго — до 834 тысяч рублей.