НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Изменились правила выдачи материнского капитала

Источник:
Sibnet.ru
331 0

Президент Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала, который ограничивает получение денег некоторым категориям мигрантов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, право на материнский капитал с 1 января 2024 года получат только лица, имеющие гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

Новые требования не коснутся жителей новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, если на момент рождения или усыновления ребенка они еще не имели российского паспорта и постоянно проживали на территории этих регионов.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально господдержка оказывалась только семьям, где появился второй ребенок. С 2020 года меру распространили на семьи с первенцами.

В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составил 587 тысяч рублей, на второго — 775,6 тысячи рублей. В 2024 году маткапитал на первого ребенка вырастет до 631 тысячи рублей, на второго — до 834 тысяч рублей.

Еще по теме
Набиуллина отказалась оценивать свой статус «разрушителя года»
ЦБ не увидел угрозы резких колебаний рубля
Вступили в силу новые правила льготной ипотеки
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
Живая ель делает воздух в квартире опасным
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Обсуждение (0)
Картина дня
Навального отправили в колонию «Полярный волк»
Изменились правила выдачи материнского капитала
Объявлены сроки появления новых автомобилей «Волга»
Живая ель делает воздух в квартире опасным
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

GammiPluh

Демократии на западе НЕТ, не неси пургу. Запад это полицейские государства

corrector

А запад не меняется, полит. убийства, цветные революции, постановка к власти угодных, попрание...

artyem

А она не хочет сказать про то, что у нас в стране не дают нормально развиваться фермерам и в целом сельскому...

corrector

может и появилась на западе, но там же и сдохла за пару месяцев, когда богатеи поняли, что это...