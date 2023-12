Названы лучшие игры 2023 года по версии Steam

Сервис SteamDB опубликовал рейтинг лучших игр 2023 года на платформе Steam, который учитывает не только оценки геймеров, но и количество отзывов.

Так, самой высокооцененной игрой в Steam по итогам 2023 года стала Lethal Company — ее рейтинг составил 97,03%. Примечательно, что эта кооперативная игра была создана разработчиком-одиночкой.

На втором месте оказался «роглайк» HoloCure: Save the Fans, где в роли персонажей выступают виртуальные ютуберы. Игра получила пользовательский рейтинг 97,02%. Третье место занял 2D-платформер Pizza Tower — 96,77%.

Четвертое место — у высокобюджетного ремейка Resident Evil 4 — 96,42%. В десятку лучших также вошли VPet, Cats Hidden in Paris, Cats Hidden in Jingle Jam, Dave the Diver, Baldur's Gate 3 и Papa’s Freezeria Deluxe.