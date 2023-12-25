Сервис 2ГИС обновил навигатор

Команда картографического сервиса 2ГИС объявила о запуске большого обновления, теперь у пользователей появилась возможность выбрать маршрут с объездом мест, где бывают сложности с корректным определением геопозиции.

Чтобы включить новую функцию, необходимо нажать на кнопку «Избегать зоны с плохим GPS», которая появится на экране построения маршрута. В результате 2ГИС построит маршрут там, где лучше сигнал.

«Фильтр доступен в режиме навигатора при построении маршрутов. Навигатор учитывает настройки фильтра при сходе с маршрута, при его перестроении или при предложении маршрута лучше», — пояснил менеджер направления «Транспорт в 2ГИС» Сергей Кириллов

Новая функция будет полезна для тех, кому нужно проехать длительный маршрут с зонами, где есть трудности с определением местоположения.