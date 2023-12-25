Объявлены сроки появления новых автомобилей «Волга»

Автомобили, возрожденные под маркой «Волга», начнут выпускать в середине 2024 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем», — цитирует Мантурова РИА Новости.

Министр не сообщил, кто может быть новым партнером завода. Ранее Мантуров отмечал, что новая «Волга» появится летом 2024 года.

До марта 2022 года на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде собирали Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, а также Volkswagen Taos.

«Волга» — это модели ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3102 и ГАЗ 3110. Производство началось в 1956 году и полностью остановилось в 2008 году.