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Набиуллина отказалась оценивать свой статус «разрушителя года»

Источник:
РБК
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Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина отказалась комментировать присвоенный ей журналом Politico статус «разрушителя года», однако подтвердила приверженность выбранному регулятором курсу.

«ЦБ вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — сказала она в интервью РБК.

Набиуллина отметила, что структурная перестройка российской экономики идет достаточно быстро, но признала при этом проблемы в финансовом секторе, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи и снижение доверия к финансовому рынку из-за санкций.

Издание Politico ранее опубликовало традиционный список из 28 человек, которые в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы». В категории «разрушителей» первое место заняла Набиуллина.

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Экономика #Деньги
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GammiPluh

Демократии на западе НЕТ, не неси пургу. Запад это полицейские государства

corrector

А запад не меняется, полит. убийства, цветные революции, постановка к власти угодных, попрание...

corrector

жалкая кучка подкупленных скоро сама будет щемиться, пхахахаха!

pepelmetal

Хахахах))) снова этот "весь мир", они реально такие недалёкие ))?