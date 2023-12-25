Набиуллина отказалась оценивать свой статус «разрушителя года»

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина отказалась комментировать присвоенный ей журналом Politico статус «разрушителя года», однако подтвердила приверженность выбранному регулятором курсу.

«ЦБ вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — сказала она в интервью РБК.

Набиуллина отметила, что структурная перестройка российской экономики идет достаточно быстро, но признала при этом проблемы в финансовом секторе, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи и снижение доверия к финансовому рынку из-за санкций.

Издание Politico ранее опубликовало традиционный список из 28 человек, которые в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы». В категории «разрушителей» первое место заняла Набиуллина.