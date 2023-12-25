Набиуллина объяснила рост цен на яйца

Рост цен на яйца связан с увеличением спроса на продукт, который опережает предложения со стороны производителей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«В нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — сказала Набиуллина в интервью РБК.

По ее мнению, когда темп роста цен высокий, «постоянно что-то выстреливает». Глава ЦБ напомнила, что в 2021 году также резко дорожал «то один тип товаров, то другой».

По данным Росстата, в ноябре они подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%.