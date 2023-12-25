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Премьер Сербии поблагодарила Россию за сигнал о беспорядках

Источник:
РИА Новости
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Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за информацию о беспорядках, которые вспыхнули в Белграде после выборов в парламент и местные органы власти.

«Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали — да ладно, нет, это российская дезинформация», — цитирует РИА Новости Брнабич.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших выборов, устроили беспорядки в центре Белграда. Протестующие били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна мэрии, пытались прорваться внутрь. Полиция разогнала протестующих, зачистила площадь и выставила оцепление.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию суверенитета. Он поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках.

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Политика #Мир
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