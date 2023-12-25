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Извинения Ивлеевой за «голую вечеринку» показались неискренними

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Подписчики блогера Анастасии Ивлеевой негативно отреагировали на извинения за «Голую вечеринку». Они посчитали, что девушка «зачитала текст юриста».

После скандальной вечеринки, куда Ивлеева пригласила знаменитостей и назначила почти голый дресс-код, общественность обвинила участников тусовки в некорректном поведении. Блогеру, как и многим другим звездам, пришлось публично извиняться.

Ивлеева записала четырехминутное видео, где разложила события по пунктам, объяснила, что вечеринка была закрытой и вина участников лишь в том, что они допустили слив видео и фото с мероприятия в Сеть. Также она сказала, что все деньги, полученные с продажи билетов на второй день вечеринки, пойдут на благотворительность.

Подписчики Ивлеевой в искренность и оправдания блогера не поверили. Многие заметили, что она либо заучила текст, либо читает его. А саму речь «написал юрист».

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Топ комментариев

GammiPluh

Демократии на западе НЕТ, не неси пургу. Запад это полицейские государства

corrector

А запад не меняется, полит. убийства, цветные революции, постановка к власти угодных, попрание...

corrector

жалкая кучка подкупленных скоро сама будет щемиться, пхахахаха!

pepelmetal

Хахахах))) снова этот "весь мир", они реально такие недалёкие ))?