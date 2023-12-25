Извинения Ивлеевой за «голую вечеринку» показались неискренними

Подписчики блогера Анастасии Ивлеевой негативно отреагировали на извинения за «Голую вечеринку». Они посчитали, что девушка «зачитала текст юриста».

После скандальной вечеринки, куда Ивлеева пригласила знаменитостей и назначила почти голый дресс-код, общественность обвинила участников тусовки в некорректном поведении. Блогеру, как и многим другим звездам, пришлось публично извиняться.

Ивлеева записала четырехминутное видео, где разложила события по пунктам, объяснила, что вечеринка была закрытой и вина участников лишь в том, что они допустили слив видео и фото с мероприятия в Сеть. Также она сказала, что все деньги, полученные с продажи билетов на второй день вечеринки, пойдут на благотворительность.

Подписчики Ивлеевой в искренность и оправдания блогера не поверили. Многие заметили, что она либо заучила текст, либо читает его. А саму речь «написал юрист».